"Das kann dir genauso gegen Greuther Fürth und Sandhausen passieren", unkte Cristian Fiel vielsagend und mit scharfem Blick in Richtung der anwesenden Berichterstatter, als sie den Cheftrainer der SG Dynamo Dresden über dessen gewonnene Eindrücke aus einem für lange Zeit in Erinnerung bleibenden Testspiel ausfragten.

Eine Urgewalt: Kylian Mbappé

Aber bei allem Respekt vor Daniel Keita-Ruel oder Aziz Bouhaddouz, den vermeintlich torgefährlichsten Akteuren jener beiden angesprochenen Dresdner Zweitliga-Konkurrenten - nein, so etwas wie am Dienstagabend wird den Schwarz-Gelben weder gegen Fürth noch gegen Sandhausen jemals passieren.



Warum? Allen voran wegen des Jahrhunderttalents Kylian Mbappé. Bereits während der Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellungen über die Stadionboxen veranlasste sein Name die über 30.000 Fans im proppevollen Rudolf-Harbig-Stadion zu respektvollem Sonderapplaus.



Anschließend versetzte die Urgewalt aus dem französischen Weltmeisterangriff von 2018 in den gut 60 Minuten seines Stelldicheins in der sächsischen Landeshauptstadt sowohl die Zuschauer auf den Rängen als auch seine Dresdner Kontrahenten in ehrfürchtiges Staunen.

"Krass, herausragend, unfassbar"

"Krass" sei Mbappés Qualität, meinte Cristian Fiel. "Herausragend im Weltfußball, das kannst du nicht lernen", schüttelte Linksverteidiger Chris Löwe ungläubig den Kopf - und der ist aus zwei vergangenen Premier-League-Spielzeiten in Huddersfield ja schon ziemlich außergewöhnliche Spieler gewohnt.



"Tempo, Technik, Kreativität - unfassbar, und dann noch diese brutale Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, einfach der Hammer, der Typ", hatte Ralf Minge in der Halbzeit am MDR-Mikrofon präzisiert. Der SGD-Sportgeschäftsführer sucht derzeit noch fieberhaft nach Verstärkung im Sturm – zumindest Mbappé wird er kaum von einem Wechsel an die Elbe überzeugen können.

Vier Torbeteiligungen

Eine beinah kindliche Bolzplatzfreude umwehte jede seiner Aktionen bis hin zum Torjubel. Der ansatzlos gechippte Ball aus vollem Lauf an SGD-Keeper Kevin Broll (8.) vorbei eröffnete früh den Weg zum halben Dutzend Dresdner Gegentoren - an drei weiteren davon war der immer noch erst 20-Jährige erneut direkt beteiligt.



Julian Draxler - neben Thilo Kehrer und dem zur Pause eingewechselten Kevin Trapp einer der drei deutschen Nationalspieler auf dem Feld - profitierte dabei von Mbappés punktgenauem Schnittstellenpass (22.), ehe dieser per Flachschuss durch Brolls Hosenträger den Doppelpack schnürte (34.) und Momente vor der Auswechslung noch jenen angeschnittenen, halbhohen Ball nach innen brachte, den Virgiliu Postolachi ins lange Eck verlängerte (61.).

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich PSG-Cheftrainer Thomas Tuchel bereits entspannt auf der Bank zurückgelehnt. Am Mittag war der französische Abonnementmeister in Dresden eingeschwebt. An Bord fehlten die Copa-America-Teilnehmer Thiago Silva, Edison Cavani und Angel Di Maria genauso wie der seit Wochen seinen Abgang provozierende Neymar. Auch Christopher Nkunku war nicht mit dabei - der Verkauf des 21-Jährigen zu RB Leipzig sei laut Tuchel so gut wie fix.



Die Pariser hatten sich derweil für ein paar Stunden in ein Luxushotel in der Dresdner Altstadt zurückgezogen. Auf eine Stippvisite draußen verzichtete der Tross bewusst. „Wenn du mit PSG-Klamotten durch die City läufst, hält sich der Spaßfaktor auch in Grenzen“, begründete der Trainer.

Die Konzentration galt dem Spiel: „Wenn wir uns das Trikot anziehen, wenn wir die Reise machen, dann macht es auch Sinn, dass wir uns anstrengen und es ernst nehmen.“ Das Team war dieser Maßgabe anstandslos gefolgt. "Fleißig, mutig, seriös" und die "Lust, sich zu verausgaben", attestierte der zufriedene 45-Jährige seinen Spielern, für die es nach etwas mehr als eine Trainingswoche die erste Testpartie des Sommers war.



Mindestens genauso angetan zeigte sich der ehemalige Dortmunder und Mainzer vom Drumherum und lobte kurz vor der Abreise ausdrücklich: "Alles war top organisiert, alle waren nett, es war ein sensationeller Rahmen, der uns auch geholfen hat. Wer da keinen Bock hat, muss sofort den Beruf wechseln."



Die offenkundige Kombinationslust, das schier unerschöpfliche Talent, die Konzentration und eiskalte Abschlussstärke von PSG bekam die wackere SGD schmerzlich zu spüren - auch wenn der seit 2011 durch Katars Staatsfond QIA mit surrealen Fantastilliarden unterhaltene Klub kein Maßstab für Dynamo sein kann.