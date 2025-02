Nach dem Führungstreffer war der Knoten endgültig geplatzt. Magdeburg drängte mit Leidenschaft auf den Sieg, überrumpelte die Kölner ein ums andere Mal und beseitigte in der Schlussphase dank Mohammed El Hankouri und dem eingangs erwähnten Loric auch die letzten Zweifel am deutlichen Erfolg gegen den Tabellenführer - gleichbedeutend mit dem ersten Heimsieg seit einer gefühlten Ewigkeit.

"Wir haben weiter an uns geglaubt, haben uns nicht hängen lassen", beschrieb Atik nach dem Spiel das "unbeschreibliche Gefühl". "Wir haben klar und verdient gewonnen. Man kann nur stolz auf die Mannschaft sein. Wir konnten der ganzen Stadt eine Freude bereiten." Für Teamkollege Heber gab es ein Sonderlob. "Er hat es überragend gemacht. Hut ab, so ein Spiel nach der Kritik abzuliefern. Das zeugt von mentaler Stärke."

In den Magdeburger Jubel schlich sich natürlich aber auch die Frage nach den Ambitionen in dieser Saison. Den Tabellenführer in dieser Höhe zu besiegen, ist schließlich "keine Selbstverständlichkeit", wusste auch Titz. In der Tabelle schob sich der FCM bis auf zwei Zähler an die Kölner heran. Auswärts ist Magdeburg in dieser Saison sowieso das Maß aller Dinge. Sollten nun auch zuhause die Punkte regelmäßig purzeln, ist der Erstliga-Aufstieg alles andere als ein Traum.