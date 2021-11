Neun Niederlagen aus den vergangenen zehn Pflichtspielen, fünf Zweitliga-Spiele in Folge und mit einer Tordifferenz von 1:9 verloren, am Wochenende könnten die Dresdner sogar auf einen Abstiegsplatz rutschen. Die Lage beim Zweitliga-Aufsteiger wird immer dramatischer.

Mörschel: "Kein Gegner ist zu stark für uns"

Am Freitag (05.11.2021) verloren die Schwarz-Gelben nun auch bei Holstein Kiel 1:2. Trotz Halbzeitführung, trotz gehaltenem Elfmeter. Die gute Nachricht: Dynamo schoss erstmals nach vier Wochen wieder ein Tor in der 2. Liga und hielt über weite Strecken kämpferisch dagegen. Oder, wie es Torschütze Heinz Mörschel nach dem Spiel sagte: "Wenn man sang- und klanglos untergeht, ist es schwer, Mut aufzubauen. Das ist in den letzten Wochen aber nicht der Fall. Wir haben immer gezeigt, dass kein Gegner zu stark für uns ist. Wir haben immer gut mitgespielt."

Schmidt: "Nuancen fehlen"

Vor der Partie analysierte Dynamo-Coach Alexander Schmidt, es fehle "an Nuancen" und man müsse die Fehler analysieren. Nach dem Spiel klang Mörschel ähnlich: "Die letzten Prozente fehlen, daran müssen wir arbeiten." Dynamo-Trainer Schmidt. Bildrechte: dpa

Immer wieder ähnliche Fehler

Die schlechte Nachricht für die Dynamo-Fans: Es sind immer wieder ähnliche Fehler. Man bringt den Gegner immer wieder durch Standards in gefährliche Situationen. In den vergangenen Spielen waren es häufig Freistöße oder Ecken, die nicht gut genug verteidigt wurden. In Kiel kassierte Dresden nun sogar zwei Elfmeter. Zudem kommen die Dresdner immer noch zu selten in gute Abschlusssituationen. Der xGoals-Wert (die Anzahl der nach der Chancenqualität zu erwartenden Tore) lag für das Spiel in Kiel laut bundesliga.com bei 3,26:0,78 – Dynamo hätte sich also auch über eine 1:3-Niederlage nicht beschweren dürfen.

In Kiel nur 42 Prozent Zweikämpfe gewonnen

Neben den Torchancen stimmen auch die Zweikampfwerte nicht. Obwohl bei den Dresdnern das Engagement deutlich sichtbar war, gewannen die Schwarz-Gelben nur 42 Prozent der Zweikämpfe.

Schmidt: "Wie es weitergeht? Bin der falsche Ansprchpartner"

Nach der Talfahrt wird die Luft für Trainer Alexander Schmidt nun immer dünner. Wie geht es mit dem Coach nun weiter? Direkt nach dem Spiel gab es dazu keine Aussage. Schmidt selbst vermied Interviews nach dem Spiel, sagte aber auf der Pressekonferenz: "Wie es mit mir weitergeht? Ich weiß es nicht. Es geht um Dynamo Dresden. Und da bin ich vermutlich der falsche Ansprechpartner."

Becker: "In Ruhe analysieren und besprechen"

Dresdens Sport-Geschäftsführer Ralf Becker verwies auf anstehende Gespräche: "Wir werden alle erst einmal ein bisschen herunterkommen, werden nach Hause fahren, es in Ruhe analysieren und besprechen. Zum Trainer gibt es heute gar keine Aussage."



Becker und Schmidt kannten und schätzten sich bereits vor der Dynamo-Zeit aus gemeinsamen Tagen beim VfB Stuttgart – Becker wird sich kommende Schritte also genau überlegen. Bei seinen letzten Stationen musste Schmidt übrigens nach fünf Spielen ohne Sieg (Türkgücü München 2021) und neun Spielen ohne Sieg (St. Pölten 2020) gehen. Und bei Dynamo?

Dynamo: Länderspielpause und Mitgliederversammlung