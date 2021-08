Dann aber wurden die Sachsen mutig und erspielten sich immer mehr Spielanteile. Die Gefahr, in einen Konter zu geraten und damit das 0:2 und wohl den K.o. zu kassieren, war da. Auch die Gefahr, dass Schalke das 1:0 über die Zeit schaukelt, wobei rettet noch besser passt. Aber vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gab es den Lohn für Aues Mut: Rechts wurde John Patrick Strauß freigespielt und dessen Flanke an den langen Pfosten finalisierte Sascha Härtel cool zum umjubelten 1:1. Die Schlussphase überstanden die Veilchen schadlos und konnten mit dem Remis auf Schalke ordentlich etwas für das Selbstvertrauen-Konto einzahlen.

Dass ausgerechnet Sascha Härtel den Punktgewinn brachte, durfte man auch als Wink des Schicksals einstufen: Der wurde vor 22 Jahren in Bad Schlema im Erzgebirge geboren und wurde mit zwölf schon ein FCE-Junior. 2017 erhielt der linke Verteidiger einen Profi-Vertrag, wurde nach Lotte und Zwickau verliehen und litt zuletzt unter enormen Verletzungspech. Im FSV-Trikot zog er sich im September 2019 einen Knöchelbruch zu. In der vergangenen Saison kam er in Zwickau auf nur einen Einsatz.