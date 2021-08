Freude bei Christoph Daferner über die Führung gegen Hannover Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Zuvor hatte der Österreicher Christoph Daferner mit einer Energieleistung per Kopfball für die Führung gesorgt (47.): "Wir sollten nach der Pause noch mehr in die Box gehen und auf den zweiten Pfosten flanken, wenn wir außen durchkommen. Und dann hat das direkt nach zwei, drei Minuten geklappt, so der Offensivmann mit verschmitzem Lächeln. Der von Freiburg 2020 gekommene Daferner, der zuvor ein Jahr beim FC Erzgebirge Aue war, steht nun bei drei Toren und einer Vorarbeit in den bisherigen drei Zweitliga-Saisonspielen. Zum Vergleich: In Aue war ihm nur ein Tor in 21 Zweitliga-Begegnungen gelungen. Daferner auf den Spuren von Sararer? Trainer Schmidt hatte zuvor bei Drittligist Türkgücü München die Karriere des einstigen Supertalents Sercan Sararer wieder zum Laufen gebracht.