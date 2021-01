"So blöd das klingt: Ich glaube, dass wir trotz des 0:3 ein akzeptables Auswärtsspiel gemacht haben. Wir haben uns aber durch eigene Fehler alles kaputt gemacht", äußerte Schuster sein Unverständnis über die Schnitzer bei den drei Gegentoren. Speziell Louis Samson sah vor dem 0:2 nicht gut aus. Der Abwehrspieler hatte den Ball am eigenen Strafraum an Sebastian Ernst verloren, dessen Vorlage Branimir Hrgota anschließend mühelos verwandelte. "Da fehlen mir die Worte, das Tor haben wir selber gemacht", sagte der Trainer.