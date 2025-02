Es war schon spät am Abend, als der Coach des FC Schalke 04 nach Magdeburgs Knipser Martijn Kaars gefragt wurde. Kees von Wonderen kennt den Landsmann, der gerade mit dem 1. FC Magdeburg beim furiosen 5:2-Sieg den Knappen vier Tore eingeschenkt hatte. "Er kann tiefe Läufe, ist sehr laufstark. Magdeburg hat das Talent erkannt und nutzt seine Stärken aus. Er ist immer gefährlich vor dem Tor. Das ist Kaars, schade", erklärte der Schalke-Coach, der Kaars seit seiner Zeit als Trainer der niederländischen Nachwuchs-Nationalmannschaften im Blick hatte. Bildrechte: IMAGO/DeFodi Images

Punkteziel erreicht - Aufstieg kommt nicht über die Lippen

Der 25-Jährige steht mittlerweile bei starken 14 Toren in der 2. Bundesliga, ist auch ein Garant dafür, dass die Magdeburger bereits 35 Punkte gesammelt und damit die einst von Trainer Christian Titz erklärte 34-Zähler-Grenze für die Saison überschritten haben.



Trotz des weiterhin beängstigend starken Auswärtslaufes bleibt Titz gewohnt defensiv, wenn es darum geht, eventuelle neue Ziele auszurufen. "Niemand wehrt sich gegen sportlichen Erfolg. Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Zielsetzungen bringen wenig, es ist noch eine lange Saison." Und die Spiele in der Liga zeigten ohnehin, wie eng es zugeht. "Da sind wir froh, schon so viele Punkte geholt zu haben."

Christian Titz lobt Handlungsschnelligkeit

Viel mehr freute sich der FCM-Trainer über die starke Leistung seiner Mannschaft bei einem ebenfalls nicht enttäuschenden FC Schalke 04. "Wir wussten, dass Schalke hochstehen würde und wir die Bälle hinter ihre letzte Reihe spielen können, das hat die Mannschaft heute wirklich gut umgesetzt." Auffällig war, wie schnell die Magdeburger in den entscheidenden Szenen reagierten und so Schalke immer wieder in Schwierigkeiten brachen. "Das war im Vorfeld auch klares Thema. Wir haben versucht, mit unseren schnellen Spielern, mit wenigen Kontakten, das Mittelfeld überbrücken. Das ist uns gut gelungen."

"Treten bei Heimspielen noch dominanter auf"

Natürlich blieb die Frage auf der Pressekonferenz nicht aus, warum der FCM das beste Auswärtsteam, aber weiterhin das schlechteste Heimteam der Liga sei. Man schieße einfach zu wenige Tore, macht die Spiele nicht zu, so Titz. "Wenn man die Spiele ansieht, da treten wir meist noch dominanter auf. Aber wir fangen uns da auch immer mal Konter ein. Die Art, wie wir zuhause auftreten, ist grundsätzlich gut." Und so blickt Christian Titz viel lieber auf das nächste Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg als auf die Tabelle, die den FCM auf dem zweiten Platz sieht. Nicht auszudenken, wenn jetzt auch noch zuhause der Knoten platzt. So viel ließ sich Titz dann doch noch entlocken: "Niemand wehrt sich gegen sportlichen Erfolg." Na dann.