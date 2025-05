"Wir müssen das jetzt so schnell wie möglich abhaken. Wir haben noch zwei Spiele und da werden wir alles reinhauen", blickte Nollenberger voraus, ohne dabei das Wort Aufstieg in den Mund zu nehmen. Auch Titz vermied dies: "Ich stehe mich jetzt nicht nach so einer hohen Heimniederlage hier und gehe im Traum irgendwo anders hin. Ich bleibe in der Realität." Er wolle auch bei nur noch zwei Spielen von Woche zu Woche denken und blicke nun auf das "schwere Auswärtsspiel" am kommenden Sonnabend in Paderborn, das sich durch einen 2:0-Erfolg auf Schalke an den Magdeburgern vorbeigeschoben hat.