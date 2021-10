Schmidt wirkte auf der Pressekonferenz ratlos: "Man muss konsterniert feststellen, dass die Situationen nicht auf unserer Seite sind", sagte der 53-jährige Übungsleiter. "Ob es an der Erfahrung liegt, ist schwer zu sagen", suchte der Coach nach Erklärungen für den Negativlauf. "Wenn das Selbstvertrauen nicht das Beste ist, ist die Kreativität auch nicht hoch", blieb Schmidt vage und schloss mit: "Es sind Nuancen, die uns fehlen. Wir werden im Moment einfach nicht belohnt."

Besonders auffällig einmal mehr die Schwäche bei Standards – auch der Sandhausen-Siegtreffer durch Ex-Dynamo Pascal Testroet fiel nach einem ruhenden Ball. Fünf der letzten sieben Gegentore fielen nach Standards, wettbewerbsübergreifend kassierte Dynamo auf diese Weise acht von 19 Gegentoren. Eine Statistik, die Mai wütend werden lässt: "Da muss sich jeder hinterfragen, ob er wach in den Situationen war. Wir müssen galliger werden, vorn und hinten", so der Dresdner Führungsspieler. "Das war heute kein Pech von uns, das war einfach blind verteidigt. Da gibt es keine Ausreden."

Während die Dresdner hinten für Gegentore nach Standards anfällig sind, können die Schwarz-Gelben bei eigenen Ecken, Einwürfen oder Freistößen den Ball auch gleich dem Gegner zurückgeben. Die Harmlosigkeit des Dynamo-Angriffs zeigt sich auch hier: allein in den vergangenen drei Pflichtspielen landeten 21 Ecken beim Gegner, gegen Sandhausen waren es zehn.

Um die Trendwende einzuleiten, will Schmidt mit seinem Team jetzt vor allem mental arbeiten. "Ich muss jetzt die Mannschaft aufrichten und weiter positiv bleiben. Das ist jetzt Kopfsache. Unsere Lösungsansätze sind, dass wir weiter fokussiert bleiben", so Schmidt. Es klingt wie eine Platitüde.

Bis dahin muss Dresden aber noch punkten. Und die Aussicht auf einen Turnaround ausgerechnet beim kommenden Gegner ist nicht gerade groß. Dresden muss am kommenden Freitag (5. November) bei Holstein Kiel antreten. Die Ostseestädter sind so etwas wie ein Angstgegner der Dresdner. Der letzte Sieg der Schwarz-Gelben gelang im Oktober 2015. Egal, so Mai: "Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Aber nur, wenn sich alle 180 Grad drehen und den Arsch aufreißen."