Dabei hatte das Team von Alexander Schmidt den ersten Gegentreffer, nach einer sehr dürftigen Vorstellung in Hälfte eins, gut verkraftet und kam kurz nach Wiederanpfiff durch Christoph Daferner zum Ausgleich. Im Anschluss schnupperte die SGD sogar am Führungstreffer, ehe Regensburg mit zwei Joker-Toren die Niederlage der Dresdner besiegelte.

Über weite Strecken lieferte Dynamo eine kämpferische Leistung ab. Am Ende stand man aber erneut mit leeren Händen da. Bildrechte: imago images/Zink

Auffallend: Wieder einmal war es ein Standard, der Dynamo zehn Minuten vor Schluss auf die Verliererstraße brachte. "Das darf so nicht passieren und hat uns in den letzten Wochen öfter mal das Genick gebrochen", bekannte Dresdens Kapitän Yannick Stark: "Das müssen wir einfach abstellen."

Keeper Broll wurde in seiner Analyse noch deutlicher. "Die erste Halbzeit war komplett daneben. Es hat einfach gar nichts geklappt, nach vorne fehlt der letzte Punch. Das ist einfach das Problem, was sich schon die letzten zehn, elf, zwölf Spiele reingeschlichen hat. Da gibt es keine Ausreden. Beim zweiten Gegentreffer verteidigen wir schlecht, da gibt es ein Riesenchaos vor mir. Keiner wusste, wo er stehen soll. Flanke, Kopfball, Tor - Dankeschön, Ade, war schee!"

Der Effekt nach dem Befreiuungsschlag gegen Düsseldorf vor einer Woche ist damit bereits wieder verpufft. In den letzten elf Spielen hagelte es neun Pleiten für die Sachsen. Dabei agierten sie oftmals auf Augenhöhe mit ihren Konkurrenten, brachten sich aber regelmäßig selbst um den Lohn - auch gegen Regensburg. "Das 2:1 ist bitter. Eigentlich ein billiges Tor, dass du nicht kriegen darfst", meinte Übungsleiter Schmidt mit Blick auf die fehlende Zuordnung vor dem Gegentreffer.

So könnte es nach dem verpatzten Auftakt in den 15. Spieltag tabellarisch noch ungemütlich für die Dresdner werden. Im schlimmsten Fall droht der Sturz auf einen Abstiegsplatz. Mit dem anstehenden Heimspiel vor leeren Rängen gegen den Karlsruher SC am kommenden Sonntag (5. Dezember) werden die Aufgaben zudem nicht leichter.