Das Nationalteam von Aserbaidschan trifft in der Nations League am 5. September auf Luxemburg und ist drei Tage später auf Zypern gefordert. "Aserbaidschan ist ein Risikogebiet, auch mit den Flügen ist es nicht so einfach. Deswegen haben wir uns mit dem Nationaltrainer dafür entschieden, dass ich diesmal zu Hause bleibe", erklärte der 30-Jährige.



Ob Nazarov zur nächsten Länderspielperiode im Oktober zur Nationalmannschaft zurückkehrt, ließ er offen. "Wenn sich die Lage dann etwas beruhigt hat, reise ich vielleicht wieder an», meinte der Aue-Profi, der seit 2016 bei den "Veilchen" unter Vertrag und mit 191 Zweitligaspielen und 36 Toren unverzichtbar geworden ist.