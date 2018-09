Dynamo Dresden hatte sich Ende August nach mehr als drei Jahren von Neuhaus getrennt . Seitdem betreute Dynamos Ex-Kapitän Cristian Fiel die Mannschaft als Interims-Coach . Fiel hatte das Team noch am Montag betreut.

Der neue Coach kann für die folgenden Aufgaben wieder mit der Erfahrung von Dynamo-Kapitän Marco Hartmann planen, der am Montag nach fünf Wochen Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war.

Viel Zeit zur Eingewöhnung hat Walpurgis nicht. Schon am Freitag (14.09.2018) muss seine Elfe bei Jahn Regensburg ran. Danach folgen fünf Spiele in 17 Tagen - darunter auch die Nachholpartie gegen den Hamburger SV am 18. September.