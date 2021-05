Nach der beschlossenen Demission von Dirk Schuster läuft bei Erzgebirge Aue die Suche nach dem künftigen Mann an der Seitenlinie. Nach dem letzten Saisonspiel gegen Osnabrück am Wochenende soll der neue Übungsleiter zeitnah präsentiert werden. Doch wer würde zu den Veilchen passen? Wird es ein bekannter Name oder setzt Aue auf einen Überraschungskandidaten?