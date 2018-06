Es war im Sommer 2002. Daniel Meyer war gerade 22 Jahre alt, als er zum Cheftrainer der ersten Männermannschaft seines Heimatvereins FC Strausberg aufstieg. Schon früh war den Fußballexperten in dem Klub östlich von Berlin klar: "Das wird mal einer. Der Daniel schafft es als Trainer in die Bundesliga". Mannschaftsleiter Reinhard "Günni" Günter erinnert sich noch genau an Meyer. "Er ist ein absoluter Perfektionist, der ein tolles Händchen für seine Spieler hat." Er hat versucht, aus jedem etwas zu machen und wenn es nicht geklappt hat, hat er das den Spielern immer fair erklärt, erzählt Günter, dessen Herz seit Jahrzehnten für den FC Strausberg schlägt.

Er hat viele Trainer kommen und gehen sehen, ein Daniel Meyer blieb im Kopf. Auch als der aufstrebende Trainer den Verein verließ, riss der Kontakt nie ab. Ab und an lässt er sich auch jetzt noch auf dem Sportplatz blicken. Als Strausberg vor einigen Jahren in der Not steckte, half Meyer als Berater. Er hat den Verein nie vergessen. Das rechnen sie dem 38-Jährigen hoch an. Ob Günter jetzt Fan von Erzgebirge Aue wird, weiß der eingefleischte Anhänger von Werder Bremen zwar noch nicht, "aber auf jeden Fall werde ich die Spiele und Trainerinterviews intensiv verfolgen", lacht der sympathische Strausberger.