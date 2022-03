Auch die Kaderplanung wird für den FC Erzgebirge Aue nicht einfach. Zwar besitzen viele Leistungsträger noch einen Vertrag über die Saison hinaus. Allerdings gelten bei den meisten Ausstiegsklauseln im Falle eines Abstiegs. Wichtig für den Verein: Keeper und Ikone Martin Männel hat seinen Kontrakt unabhängig von der Liga um ein Jahr verlängert. Viele andere werden, so ist das im Profigeschäft, weiterziehen. Die große Frage wird sein: Können diese Abgänge einigermaßen adäquat ersetzt werden? Der Verein plan auch für die 3. Liga immerhin mit einem Etat von elf Millionen Euro. Allerdings würde Aue dort u.a. von Überbrückungshilfen aus dem Topf der 2. Liga von insgesamt 2,5 Millionen Euro profitieren. Der gilt aber nur für ein Jahr. Fehlschüsse könnte sich Aue also in der 3. Liga kaum erlauben. Dennoch, so Leonhardt, werde es auch "schmerzhafte Entscheidungen" geben müssen. Aue kann schlichtweg so manches Gehalt bei einem Abstieg nicht mehr zahlen.