Zwei Tage vor dem Re-Start in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf hat der 1. FC Magdeburg erneut in der Defensive nachgelegt. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird Maximilian Ullmann ausgeliehen. Der Linksverteidiger kommt vom italienischen Zweitligisten Venezia FC an die Elbe. "Ich freue mich sehr, jetzt hier zu sein und kann es kaum erwarten, für euch zu spielen und alles für den Verein zu geben", sagte Ullmann.