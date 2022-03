Dynamo Dresden ist in das Fußballjahr 2022 gestolpert, hat noch nicht ein Spiel gewonnen und sich nach dem Sturz in die bedrohte Zone von Trainer Alexander Schmidt getrennt. Vor zwei Spieltagen übernahm der frühere Mathematik-Lehrer Guerino Capretti das Kommando. In den bisherigen zwei Partien unter seiner Kontrolle zeigten sich bereits Verbesserungen in der Zweikampf- und Passquote. Einen Sieg gab es auch unter dem Neuen noch nicht.