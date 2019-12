Fußball | 2. Bundesliga Nur ein Punkt für Dynamo beim Scholz-Debüt

Hauptinhalt

18. Spieltag

Dynamo Dresden hat sich beim Debüt von Trainer Scholz mit einem 1:1 gegen Sandhausen zufrieden geben müssen. Trotz eines Traumstarts: Jeremejeff traf früh (5.). Danach war Sandhausen besser. Behrens' Tor wurde wegen Abseits nach Videobeweis nicht anerkannt (16.). Doch ein Foul von Ballas an Behrens führte - ebenfalls nach Video - zu einem Elfmeter, den Scheu per Nachschuss verwandelte (30.). In einer schwachen 2. Hälfte vergaben Koné und Stor (84.) bei einer Doppelchance das 2:1.