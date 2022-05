Timo Rost wird neuer Trainer von Erzgebirge Aue. Das bestätigte der künftige Drittligist am Samstag (21.05.2022). Der 41-Jährige hatte zuvor sein letztes Spiel für seinen bisherigen Arbeitgeber SpVgg Bayreuth bestritten, den er in die 3. Liga geführt hat und auf den er in der kommenden Saison treffen wird.