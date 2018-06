Köpke kam im Januar 2016 auf Leihbasis vom Karlsruher SC zum FC Erzgebirge. Mit seinen zehn Toren in der Rückrunde trug er damals wesentlich zu Aues Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga bei. Insgesamt erzielte er in 67 Pflichtspielen 24 Tore für die "Veilchen". Der Stürmer wird in einer Mitteilung des Kumpelvereins zitiert: