Dem MDR sagte der 30-Jährige, dass er im Spielsystem des neuen Aue-Coaches Aliaksei Shpileuski keine Rolle mehr spielen sollte. "Vor drei Wochen wurde es zum ersten Mal Thema gemacht", erklärte Testroet bei "Sport im Osten". Nach einer Quarantäne in Folge eines positiven Corona-Tests bei Testroet hätte er "das Gespräch mit dem Trainer gesucht. Er hat mir bestätigt, dass ich ein guter Stürmer bin, dass ich viele Tore schieße und viele Vorlagen gebe. Er habe aber eine andere Auffassung, wie er künftig spielen will. Er sieht mich in dem System nicht so. Dann habe ich direkt für mich entschieden, dass ich etwas Anderes machen möchte", sagte Testroet, der in der vergangenen Saison mit zwölf Zweitliga-Toren erfolgreichster Auer Angreifer war.