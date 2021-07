Pascal Testroet trägt künftig nicht mehr das Trikot von Erzgebirge Aue. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Stürmer Pascal Testroet geht künftig nicht mehr für den FC Erzgebirge Aue auf Torejagd. Wie der Verein am Donnerstag (08.07.2021) mitteilte, wurde der ursprünglich bis Ende Juni 2023 abgeschlossene Vertrag "in beiderseitigen Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung beendet", wie es in der Presseaussendung heißt. Zu den Gründen für die Vertragsauflösung wurde zunächst nichts bekannt.

Wechsel nach Sandhausen - "Über Wertschätzung gefreut"

Testroet spielt künftig für den Auer Zweitliga-Konkurrenten SV Sandhausen. Das teilte der SVS ebenfalls am Donnerstag mit. "Es war vom ersten Moment an hochinteressant, und ich habe mich sehr über die Wertschätzung gefreut", wird Testroet in der Mitteilung der Sandhäuser zitiert. "Dann ging alles sehr schnell und ich bin jetzt quasi schon auf dem Weg ins Trainingslager. Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Sandhausen und diese 2. Liga, hoffentlich wieder mit vielen Fans im Stadion", so der 30-Jährige.

Bester Auer Torschütze der vergangenen Saison