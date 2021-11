Aues Präsident Helge Leonhardt sagt: "Pavel erkennt an, dass der Teamchef Marc Hensel ist. Die Arbeitsweise haben wir festgelegt." Er will den sportlichen Bereich mit der Verpflichtung von Dotchev "breiter aufstellen, es war notwendig, dass wir den hauptamtlichen Bereich verstärken". Am gebürtigen Bulgaren schätzt er "die sportliche Kompetenz, er hat vieles erlebt, sowohl als Mensch als auch als Fußballer, als auch als Trainer."