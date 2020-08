Aue-Trainer Dirk Schuster. (Archiv) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Neuverpflichtunge finden genau den Geschmack von FCE-Trainer Dirk Schuster: "Für genau diese Positionen haben wir nach Verstärkungen gesucht. In unserem Camp wollen wir Philipp und Ognjen gut an unsere Mannschaft heranführen und integrieren." Neben den zwei Neuen wird zudem Schlussmann Kevin Harr (zuletzt Hamburger SV II) mit ins "Veilchen"-Camp reisen. Der 20-Jährige stellt sich zum Probetraining vor.



Das Trainingslager der Auer in Opalenica geht bis zum 19. August. Auf dem Programm stehen unter anderem wei Testspiele - am 14.8. gegen Kickers Offenbach und am 18.8. gegen eine Auswahl von Pogon Szczecin.