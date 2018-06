Der Ehrenspielführer-Streit bei Dynamo Dresden hat mittlerweile bundesweit Beachtung gefunden. Hans-Jürgen Kreische, Dieter Riedel und Klaus Sammer wollen zurücktreten, wenn der stasibelastete Eduard Geyer bleibt. Blicken wir auf das Jahr 1986 zurück, als Sammer/Riedel auf dem Trainerposten durch Geyer ersetzt wurden.

Ingolf Pleil: "Die Situation 1986: Das Duo Sammer/Riedel musste die Katastrophe Uerdingen verarbeiten. Dass dann auch noch Frank Lippmann geflüchtet ist, war der Super-Gau. Die Stasi senkte den Daumen und versuchte in einem Operativen Vorgang – es wurden auch Offiziere im besonderen Einsatz eingesetzt – genügend Sachen zusammenzutragen.

Riedel ist im Nachhinein so empört, weil er in den Akten las, wie abfällig sich Geyer äußerte. Es war die Art und Weise, und Geyer musste damals wissen, wie vernichtend es ist, wenn er Sammer und Riedel politische Schwäche attestierte. Ich kann die Erregung verstehen, das hat tiefe Wunden hinterlassen."

Die Fakten sind nicht neu. Glauben Sie, dass Riedel nichts davon gewusst hatte?

"Ich nehme es ihm ab, wenn Riedel sagt, dass er die genauen Details erst im Herbst 2017 erfahren hat. Das muss man akzeptieren, er ist der Betroffene. Das sind von Geyer Verfehlungen, die von den Betroffenen als großer Vertrauensbruch empfunden werden. Wir sind da nicht im Strafrecht mit Verjährungsfristen, hier geht es um moralische Kategorien."

Vielmehr hätte er dem Verein sagen sollen, lasst mal gut sein, ich muss da nicht hängen. Ingolf Pleil über Eduard Geyer

Welche Rolle spielt der Verein in diesem Fall?

Welche Rolle spielt der Verein in diesem Fall?

"Es geht um den konkreten Umgang mit Spielern, die seit Januar um Klärung gebeten haben. Der Verein zeigte ihnen nur die kalte Schulter. Das ist eine Katastrophe. Wir haben sieben noch lebende Ehrenspielführer, von denen vier unbelastet sind. Wenn sich drei davon an den Klub wenden, muss man damit anders umgehen. Und dann die öffentliche Reaktion mit der Pressemitteilung, das war schwaches Krisenmanagement. Das fängt ja eigentlich schon damit an, dass Geyer 2014 Ehrenspielführer wurde. Geyer hatte seine größte Aufmerksamkeit eigentlich erst nach der Wende in Cottbus erhalten. Bei Dynamo war er ein solider Spieler."

Jetzt hat sich Geyer im MDR geäußert, sprach von „Schaden für den Verein“. Wie sehen Sie seine Aussagen?

"Geyer kann nicht als der Belastete sagen, es ist alles lange her und war ja nicht so schlimm. Da fehlt die Demut. Er kann sich nicht selbst entschuldigen. Das müssen ihm andere gewähren. Allein die Feststellung: Der Verein nimmt Schaden – das ist selbstgefällig und eigentlich ein Vorwurf an die drei. Das ist ein Totschlagargument. Ich denke, er geht den falschen Weg. Er ist nicht berufen, so zu argumentieren. Vielmehr hätte er dem Verein sagen sollen, lasst mal gut sein, ich muss da nicht hängen."

Bleiben wir beim Verein SG Dynamo Dresden: Hat es dort nach der Wende eine ernsthafte Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit gegeben?

"Da wurde nach 1990 der Mantel des Schweigens drübergelegt. Man hat sich mit diesem Thema nie richtig auseinandergesetzt. Auf der Homepage des Vereins steht in der gesamten Historie nur einmal das Wort Stasi, im Zusammenhang mit dem BFC Dynamo und dessen Bevorteilung. Dass dieses Thema so unterbelichtet ist, ist bedauerlich. So kommen diese Sachen jetzt nicht überraschend. Hätte man sich dem Thema Stasi offen gestellt, hätte man vieles vermeiden können. Das sieht aber alles nach Deckel drauf aus."

Wenn Eduard Geyer wirklich Schaden vom Verein abwenden will, dann hat er den Schlüssel dazu in der Hand. Ingolf Pleil

Am 15. Juni kommt es nun zu einem Treffen des Ehrenrats mit Riedel, Sammer, Kreische und dem Präsidium. Welches Ergebnis erwarten Sie?

"Dass die Bilder der drei abgehängt werden, ist für mich unvorstellbar. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Das würde dem Ganzen noch die Krone aufsetzen. Es ist eine völlig verfahrene Kiste. Man hätte eine andere Lösung finden müssen, früher. Jetzt wird es ganz schwer. Wenn Eduard Geyer wirklich Schaden vom Verein abwenden will, dann hat er den Schlüssel dazu in der Hand."