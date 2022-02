Marc Hensel ist um seinen Job als Teamchef von Erzgebirge Aue wahrlich nicht zu beneiden. Die Veilchen rangieren in der 2. Bundesliga auf einem Abstiegsplatz, acht Punkte hinter dem Relegationsplatz 16. Doch in den nächsten Monaten kommt auf den Gymnasiallehrer eine weitere Aufgabe zu. Ab 28. Februar gehört er zum Kreis von 16 Trainern, die den 13-monatigen Lehrgang für die Pro Lizenz absolvieren. Die Pro Lizenz ist gleichbedeutend mit dem Fußball-Lehrer.

Der Lehrgang findet erstmals in der neuen DFB-Akademie in Frankfurt am Main statt. Die Zahl der Teilnehmer wurde von 25 auf 16 reduziert. "Um den aktuellen Anforderungen im modernen Profifußball gerecht zu werden, umfasst die Ausbildung mit den Themen 'Trainer-Ich', 'Spiel und Spieler', 'Organisation' und 'System Fußball' vier Schwerpunkte, die über die Vermittlung von Fachkompetenz hinausgehen. So rücken die Trainer und die Förderung ihrer individuellen Kompetenzen verstärkt in den Fokus“, heißt es in einer Mitteilung des DFB.