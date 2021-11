"Unserer Überzeugung nach hat Clemens Fandrich den Schiedsrichter-Assistenten Roman Potemkin aus nächster Nähe so vehement angebrüllt, dass dabei auch Speichel den Schiedsrichter-Assistenten im Gesicht getroffen hat", erklärte Oskar Riedmeyer als Stellvertretender Vorsitzender des DFB-Bundesgerichts nach der Sitzung am Donnerstag: "Es blieben aber letzte Zweifel, ob er tatsächlich Herrn Potemkin absichtlich ins Gesicht spucken wollte."

"Ich habe so etwas noch nie erlebt und zum ersten Mal mitgemacht. So was braucht man im Leben nicht so häufig. Man hat dann doch ganz schöne Kopfschmerzen nach sechs Stunden Verhandlung. Der große Schock ist erstmal weg von diesen sieben Monaten, die im Raum standen", sagte Fandrich nach dem Urteil.