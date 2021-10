Genau das will der 51-Jährige mit den Dresdnern schaffen. Zunächst zähle nur der Klassenerhalt, verdeutlichte Becker. Doch zum Ende seines erst kürzlich verlängerten Vertrags bis 2025 "soll schon der Zeitpunkt sein, an dem wir auch in dieser Liga ambitioniertere Ziele ausrufen können."

Er selbst hat seinen laufenden Vertrag nur für die 2. Liga unterschrieben. "Mit diesem Weg fühle ich mich verbunden. Hier sehe ich mein Ziel, meine Aufgabe", so Becker. Im Falle eines Abstiegs würden die Zeichen aber nicht direkt auf Trennung stehen. "Ich habe dem Aufsichtsrat meine Ziele, Pläne, und Visionen erläutert, und für die möchte ich in die Verantwortung genommen werden. Das heißt nicht, dass ich nach einem Abstieg nicht mehr an unser gemeinsames Projekt glauben würde."

Um sich sportlich dauerhaft zu etablieren, müsse sich der Verein "Schritt für Schritt auf allen Ebenen entwickeln." Diesen Prozess will Becker begleiten, um mit der SGD wieder an erfolgreiche Zeiten anzuknüpfen. "In den vergangenen fünfzehn Jahren fand man uns leider häufig in der 3. oder 4. Liga. Tradition und ehrgeizige Ziele haben sich nicht immer auf dem Platz widergespiegelt. Nichtsdestotrotz wollen wir diesen Sprung zurück in die Zukunft angehen." Das letzte Mal spielte Dynamo in der Saison 1994/95 in der Bundesliga.