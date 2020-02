Jetzt soll es also Platz 16 werden. Doch wie will Dynamo zumindest die nötigen Punkte holen, um wenigstens noch die Relegation zu erreichen? 21 Tore zeigen, wo es klemmt. Der Weggang von Moussa Koné – mit sechs Toren immer noch bester Schütze der Sachsen – hat eine größere Lücke gerissen als gedacht. Die konnte Neuzugang Simon Makienok bisher nicht schließen, weil er gleich bei seinem Debüt gegen Darmstadt den roten Karton sah. Immerhin ist der Däne am Freitag in Regensburg wieder einsatzbereit. Ob das reicht? "Wir müssen nur einfach daran arbeiten und glauben, dass man aus Chancen auch Tore macht", sagte Kauczinski. Klingt auch nach einer Durchhalteparole.

Bringt Simon Makienok mehr Gefahr ins Dynamo-Spiel? Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold