In der Nord-Staffel hatten Tabellenführer RB Leipzig sowie der Tabellenfünfte aus Jena bis zur coronabedingten Pause Ende Oktober bisher erst drei Spiele absolviert. Nun soll die Liga wie geplant mit einer kompletten Hin- und Rückrunde ausgetragen werden. Der letzte Spieltag ist für den 6. Juni vorgesehen.

Für die Fortsetzung des Spielbetriebes hatten sich alle 18 Teams einstimmig ausgesprochen. Das Hygienekonzept der Liga wurde angepasst und sieht nun regelmäßige Antigen-Schnelltests vor. Beim FC Carl Zeiss freut man sich auf den Restart: FCC-Trainerin Anne Pochert sagt aber auch "Nach drei Monaten ohne echtes Training fühlt sich das an wie nach einer Sommerpause. Wir konnten zwar aus der Ferne einiges im Athletikbereich verbessern, sodass wir nicht wieder bei null anfangen müssen, doch mit einem Ziel, an dem wir uns orientieren können, gelingt uns die Arbeit deutlich besser."

Jena bekommt es zum Restart in zwei Heimspielen mit Turbine Potsdam II und Borussia Mönchengladbach zu tun. RB spielt gegen Bielefeld und bei Potsdam II.

Die beiden Erstplatzierten der Nord- und Südstaffel steigen in die Bundesliga auf. Die drei Letzten steigen in die Regionalliga ab, ein siebter Absteiger wird per Relegationsspiel ermittelt. Zudem können drei Regionalligisten aufsteigen. Die Saison 2021/2022 soll dann wieder eingleisig ausgetragen werden.