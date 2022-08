Vor rund 800 Zuschauern im Jenaer Paradies bestimmten die Leipzigerinnen von Beginn an das Geschehen. Das erste Tor in der Partie erzielte aber Bundesliga-Absteiger Jena: Johanna Seifert schob einen Abpraller aus zwölf Metern zum 1:0 für die Gastgeberinnen ein (27.). Bis zur Pause hielt die gut sortierte Jenaer Abwehr, direkt nach dem Wechsel konnte RB das Spiel aber drehen. Nach zwei sehr schön herausgespielten Angriffen trafen Marlene Müller (47.) und Gianna Rackow (55.) zum Leipziger Sieg.

Saban Uzun (Trainer RB Leipzig): "Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir noch ein bisschen mehr die Zwischenräume finden müssen und mehr Tiefgang brauchen, dass wir weiter an die nächste Aktion denken. Wir wollten die ersten drei Punkte in Jena holen und das uns das so gelungen ist, ist einfach grandios. Der erste Schritt ist getan. Wir haben noch 25 Spieltage. Wir haben heute auch gesehen, dass wir noch viel tun müssen.“

Steffen Beck (Trainer Carl Zeiss Jena): "Wir hatten keinen Zugriff, Wir hatten uns das anders vorgestellt. In der Verteidigung haben wir das in der ersten Halbzeit ordentlich gemacht. Wir hatten zwar weniger Ballbesitz. Wir haben aber keine großen Torchancen zugelassen. So wollten wir in die zweite Halbzeit gehen. Uns ist es auf die Füße gefallen, dass wir gleich in der ersten Minute das Tor kassieren. Ein Gegentor können wir derzeit noch nicht so leicht abschütteln. Dann haben wir die Linie verloren und sind hinterhergelaufen und haben den Gegner eingeladen zu weiteren Toren. Ich glaube aber, dass die Einstellung der Mädels gepasst haben."