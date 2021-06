"Mit seinem Tempo und seinen technischen Qualitäten passt er sehr gut zu unserem Kader", sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth. Zuletzt war Hartmann wegen einer Verletzung lange ausgefallen. "Nun ist er wieder fit und möchte in Abstimmung mit RB Leipzig einen neuen Anlauf an einem anderen Standort nehmen, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen", wird Wohlgemuth auf der Vereins-Homepage zitiert.

Hartmann war 2012 von der SG Rot-Weiß Thalheim (Sachsen-Anhalt) in das Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig gewechselt. Darüber hinaus verzeichnete der Flügelspieler 25 Einsätze mit acht Toren in deutschen Junioren-Nationalmannschaften (U15 bis U19). Bei RB Leipzig feierte er sein Debüt beim 4:0-Sieg in der Qualifikation zur UEFA Europa League am 26. Juli 2018 gegen den schwedischen Club BK Häcken.