Mit 33 Zählern liegt Aue derzeit auf dem Relegationsplatz. Obwohl Jahn nur sieben Zähler mehr auf dem Konto hat, kann sich Regensburg als Vierter sogar noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen. "Wer zu diesem Zeitpunkt diese Punktzahl eingefahren hat, der hat es verdient, in der Tabelle so weit oben zu stehen. Was die Regensburger als Aufsteiger leisten, ist sensationell", sagte Aue-Coach Hannes Drews, der am Sonntag wieder auf Abwehrchef Dominik Wydra nach dessen abgesessener Gelbsperre zurückgreifen kann. Fehlen wird dagegen Stürmer Nicky Adler, der nach monatelanger Verletzungspause noch nicht hundertprozentig bei Kräften ist, sowie die verletzten Sören Bertram und Nicolai Rapp.