Nach dem 1:2 gegen den FC St. Pauli steht der 1. FC Nürnberg in der Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga nur noch auf Rang 14. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt für die ambitionierten Franken, die in der vergangenen Saison dem Abstieg nur haarscharf in der Relegation gegne Ingolstadt entgangen waren, nach der dritten Heimpleite, fünf Zähler. in der Pressekonferenz fragte ein Journalist nach dem Matchplan, den er nicht erkannt hatte.