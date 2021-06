"Leo Löwe steht für Einsatz, Wille und absolute Identifikation mit Dynamo Dresden. Er konnte in der vergangenen Saison auch aufgrund seiner Schulterverletzung in der Hinrunde leider nicht zeigen, was in ihm steckt. Wir sind aber davon überzeugt, dass Leo bei uns mit seiner leidenschaftlichen Art als absoluter Teamplayer auch in der 2. Bundesliga eine wichtige Rolle auf und neben dem Platz einnehmen wird", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung. Vor knapp einem Monat tauchte der Name Löwe noch bei den acht Spielern auf, von denen sich die SGD trennen wollte.