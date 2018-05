Die Talfahrt endet mit dem 0:0 gegen Ingolstadt. Mit acht Spielen ohne Niederlage in Serie klettert Aue am 29. Spieltag und damit fünf Spieltage vor dem Saisonende auf den 8. Platz. Nur zwei Punkte trennt das Drews-Team am 7. April von Platz vier. Bildrechte: Picture Point