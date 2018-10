"In den letzten Wochen sind in unserem Verein wieder Grabenkämpfe ausgebrochen, die den Frieden in unserer Sportgemeinschaft ernsthaft bedrohen.



Wir standen in jahrelanger Gremienarbeit dafür ein, den Verein im Herzen zu einen und geschlossen voranzubringen. Trotz spektakulärer sportlicher und wirtschaftlicher Erfolge gerade in den vergangenen Jahren müssen wir nun feststellen, dass wieder Kräfte zu Tage getreten sind, die unseren Verein zurück in die alten Zeiten gestoßen haben. Diese von Lügen, Diffamierungen und persönlichen Anfeindungen getragenen Zustände wollen wir nicht weiter mittragen.



Wir erklären daher unseren Rücktritt mit sofortiger Wirkung.



Wir wünschen dem SG Dynamo Dresden e. V. für die weitere Zukunft von Herzen alles Gute und viel Erfolg auf dem Weg zur Bundesliga.



Dresden, den 30.09.2018



Andreas Ritter, Präsident

Diana Schantin, Vizepräsidentin

Michael Winkler, Vizepräsident



André Gasch, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender



Dr. Klemens Rasel, Ehrenratsvorsitzender

Michael Walter, stellvertretender Ehrenratsvorsitzender"