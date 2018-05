Das wird ein Herzschlagfinale in der 2. Bundesliga. Nicht weniger als sechs Mannschaften können am letzten Spieltag noch in den Abstiegsstrudel gerissen werden. Mittendrin sind die sächsischen Zweitligisten Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue. Wie können die beiden Klubs die Klasse halten? Was muss passieren, dass die Klubs absteigen?