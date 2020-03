2. Bundesliga Sandhausen mit langer Durststrecke

Sandhausen war lange Zeit in der oberen Tabellenhälfte beheimatet und hatte mit dem Tabellenkeller nichts zu tun, jetzt erleben die Kurpfälzer aber ein unschönes Erwachen im Abstiegskampf. Nach sechs Spielen ohne Sieg und nur zwei Punkten in diesem Zeitraum ist der SVS der gefährlichen Zone bedenklich nahe gekommen. Derzeit beträgt der Abstand zu Relegationsplatz 16 nur vier Zähler. Das 3:1 in Osnabrück zum Jahresauftakt, als man mehr als eine Hälfte in Überzahl spielte, war der einzige Dreier in den letzten zehn Partien, die Baden-Württemberger sind aus der Spur geraten. Sie spielen oft gut, belohnen sich aber nicht. Immerhin machen die letzten beiden Auftritte (4:4 in Bochum, 2:2 gegen St. Pauli) etwas Mut.