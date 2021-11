Pascal Testroet weiß, was sich gehört. Nach seinem Siegtreffer im Rudolf-Harbig-Stadion hielt sich die Freude in Grenzen. Kein übertriebener Jubel, schließlich hat er damals unter Uwe Neuhaus in Dresden gute Zeiten verbracht und sich wohlgefühlt. "Es wäre fehl am Platze gewesen, eine Jubelarie zu zeigen. Ich renne da nicht wie ein Verrückter durchs Stadion, da ich weiß, was die Zuschauer im Stadion empfinden", ließ Testroet die Szene noch einmal nachklingen. Er habe einfach nur Glück gehabt, dass er "den Ball so sauber treffen konnte".