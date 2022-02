Erzgebirge Aue spielt bislang eine Saison zum Vergessen. Nach 23 Spielen stehen beim Tabellenletzten lediglich drei Siege, sechs Unentschieden und 14 Niederlagen zu Buche. Der Veilchen warten seit neun Spielen auf einen Sieg, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits zehn Punkte. Es musste etwas passieren: Die Verantwortlichen reagierten auf die Misere und machten Sportdirektor Pavel Dotchev zum neuen Cheftrainer. Der bisherige Teamchef, Marc Hensel, bleibt dem Team erhalten, rutscht als Dotchev-Assistent aber wieder ins zweite Glied. Für Dotchev ist klar: Soll die Mini-Chance auf den Klassenerhalt noch ergriffen werden, müssen schnell Punkte her - am besten schon gegen den kommenden Gegner aus Paderborn.



Das wird alles andere als leicht, denn der SC Paderborn hat mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Die Mannschaft von Lukas Kwasniok schwimmt eher in ruhigem Fahrwasser und rangiert mit acht Siegen, acht Unentschieden und sieben Niederlagen auf einem soliden achten Tabellenplatz. Aber: Der SCP durchläuft selbst gerade eine Schwächephase und wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Dennoch ist die Favoritenrolle klar verteilt.