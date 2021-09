Fabian Kalig von Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue muss mit nur 28 Jahren seine Karriere beenden. Das teilte der 28-Jährige auf Instagram mit. Als Grund führte der Verteidiger seine schwere Knieverletzung an. "Die letzten 2 Jahre habe ich sehr viel investiert, um wieder auf dem Platz zu stehen, aber es hat nicht mehr klappen sollen. Ich habe immer alles gegeben und am Ende mit meiner Gesundheit dafür bezahlt. In Kürze steht die nächste und hoffentlich letzte OP an, es werden erneut Knorpelzellen eingepflanzt", schrieb Kalig.