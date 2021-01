Beim Heimspiel der Veilchen am 16. Januar gegen Fortuna Düsseldorf standen bis zu 50 Anhänger auf der Tribüne eng beisammen, trugen teilweise keinen Mund-Nasen-Schutz und feuerten ihr Team lautstark an. Die Anhänger hatten zuvor den Rasen vom Schnee befreit und so für eine ordnungsgemäße Durchführung der Partie gesorgt. "Sie durften sich dazu auf dem Stadiongelände aufhalten, allerdings nicht im Tribünenbereich", heißt es in der Urteilsbegründung. Zudem hätten alle nach dem DFB-/DFL-Hygienekonzept die Mindestabstände wahren und einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen.