Der Magdeburger Tor-Garant Baris Atik muss in der Saisonvorbereitung eine Zwangspause einlegen. Der Offensivspieler zog sich beim Testspiel gegen den 1. FC Union Berlin zu (1:4) eine Bänderzerrung im linken Fuß zu, teilte der Zweitliga-Aufsteiger am Montag mit. Über die Dauer des Ausfalls des 27-Jährigen, der in der abgelaufenen Drittligaspielzeit 19 Tore erzielte und 21 Vorlagen gab, wurde zunächst nichts bekannt. Die Verletzung Atiks, der erst eine Bänderzerrung im Sprunggelenk auskuriert hatte, bedeutet für den FCM einen herben Rückschlag, denn bis zum Ligastart gegen Fortuna Düsseldorf verbleiben nur noch zwölf Tage.