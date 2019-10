Ein herzlicher Empfang am Böllenfalltor dürfte Dirk Schuster gewiss sein. Denn sein Name steht bei den Lilien immer noch für den Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga. "Was wir damals alle zusammen mit Darmstadt erreicht haben, das war etwas Historisches für den Verein - und das werde ich immer in großartiger Erinnerung behalten", sagte der Trainer vor der Rückkehr an diesem Freitag.