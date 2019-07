Die SG Dynamo Dresden hat Haris Duljevic am Freitag (26.07.2019) auf eigenen Wunsch vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Der 25-Jährige will die Schwarz-Gelben verlassen und sich kurzfristig einem anderen Klub anschließen, erklärte Dynamo in einer Pressemitteilung. Dabei handelt es sich laut dem französischen Portal "midilibre.fr" um Erstligist Olympique Nimes. Dort soll der bosnische Nationalspieler einen Drei-Jahres-Vertrag erhalten. Vorher müssen sich die Franzosen jedoch mit Dynamo über eine Ablösesumme einigen. Bei den Sachsen hat er noch einen Vertrag bis 2020. Alles deutet aber daraufhin, dass der Wechsel in Kürze über die Bühne gehen wird.