Im Kader von Dynamo Dresden ist aktuell nur ein Spieler, der annähernd so etwas wie Torgefahr versprüht. In 24 Spielen hat Christoph Daferner zehn Tore erzielt und zwei vorbereitet. Die Zahlen sind solide, legt man aber die Minuten zugrunde, die er benötigt, um einen Treffer zu erzielen, sieht das wieder anders aus. Es sind nämlich 212, also mehr als zwei komplette Spiele. Insgesamt hat Dresden mit 24 erzielten Toren geteilt den zweitschlechtesten Angriff der Liga. Nur Ingolstadt trifft noch seltener, Aue und Hannover genauso selten. Gegen Werder Bremen sah die Offensive der Dresdner aber wieder vielversprechender aus. Es gab zahlreiche Möglichkeiten, doch nur eine wurde von Ransford Königsdörffer genutzt. Er war sein viertes Saisontor.

Beim FC St. Pauli steht eine ganz andere Offensivqualität auf dem Platz. Allen voran Guido Burgstaller, der ligaweit einer der Topspieler ist. In 25 Spielen hat der 32-jährige Österreicher schon 17-mal getroffen und bereitete zudem noch sechs Tore vor. Auch Spielmacher Daniel-Kofi Kyereh sticht durch seinen Offensivdrang hervor. Er steuerte bislang neun Tore und zehn Vorlagen bei. Auch Ex-Dynamo Simon Makienok weiß, wo das Tor steht. Er konnte in 18 Spielen bislang fünfmal treffen. Insgesamt hat der FC St. Pauli den zweitbesten Angriff der Liga mit 51 erzielten Toren. Sollte er in der Startelf stehen, dürfte Dynamo aber ein besonderes Augenmerk auf Christopher Buchtmann legen. In beiden Aufeinandertreffen in dieser Saison war er mit seinen Toren der spielentscheidende Mann.