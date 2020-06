Fußball | 2. Bundesliga Dynamo Dresden hat es selbst in der Hand

Der 2,01 Meter große Sturmhüne ist für Dresden unverzichtbarund neben Patrick Schmidt vielleicht so etwas wie die Lebensversicherung im Abstiegskampf. Drei Tore steuerte er in seinen bisher sechs Einsätzen zum Unternehmen Klassenverbleib bei und sicherte dem Schlusslicht mit seinen späten Siegtoren in Regensburg und Wiesbaden sowie dem Ausgleichstor vom Dienstagabend damit bereits sieben Zähler.



Sollte er fit sein, so wird Makienok auch am Freitag gegen den Hamburger SV wieder in der Startformation stehen. Vielleicht bekommt er dieses Mal sogar einen Sturmpartner. "Wir machen uns Gedanken", gab sein Trainer zu. Kauczinski gibt aber auch zu bedenken: "Hamburg hat aber auch eine andere Qualität, was Räume ausspielen betrifft."