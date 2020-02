Dynamo Dresdens Anwalt Christian Quirling hat den Protest der Sachsen gegen die Wertung des Zweitliga-Spiels gegen Darmstadt 98 in einem Gespräch mit der "Sächsischen Zeitung" detailliert erläutert. Demnach will er besonders die Rolle des Video-Assistenten unter die Lupe nehmen.

Der 3:3-Ausgleich durch Patrick Schmidt wurde von Schiedsrichter Michael Bacher (SV Amerang) zunächst anerkannt. Dann meldete sich der so genannte "Video Assistant Referee" (VAR) aus Köln. Florian Badstübner (TSV Windsbach) hatte ein strafbares Abseits erkannt, weil Jannis Nikolaou einen Gegenspieler behindert haben soll. Der Treffer wurde wieder aberkannt, am Ende blieb es beim 2:3. "In diesem Fall wurde aus einer objektiv richtigen Entscheidung im Nachhinein eine falsche gemacht. Das kann nicht Sinn und Zweck des VAR sein", findet Quirling. Durch den Video-Assistenten habe sich der Grundsatz, dass auf dem Platz getroffene Entscheidungen bindend sind, verändert, so der Anwalt. Nach den Richtlinien dürfe er aber nur eingreifen, wenn eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung vorlägen. "Das heißt, bei einer strittigen Situation ist er überhaupt nicht befugt, einzugreifen", argumentiert Quirling, der seit mehr als 15 Jahren Sportler und Vereine im Sportrecht berät und der seit 2011 eine Professur für Sportrecht inne hat.