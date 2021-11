Die Ergebnisse stimmen beim Aufsteiger einfach nicht. Wirklich chancenlos war Dynamo jedoch nie – auch am vergangenen Freitag (05. November) beim 1:2 gegen Holstein Kiel. Torschütze Heinz Mörschel brachte es danach auf den Punkt: "Wenn man sang- und klanglos untergeht, ist es schwer, Mut aufzubauen. Das ist in den letzten Wochen aber nicht der Fall. Wir haben immer gezeigt, dass kein Gegner zu stark für uns ist. Wir haben immer gut mitgespielt." Schmidt wiederum sprach von fehlenden "Nuancen".



Der 53-Jährige übernahm die Mannschaft Ende April 2021 von Markus Kauczinski. Er sollte den zum damaligen Zeitpunkt in Gefahr geratenen Aufstieg in die 2. Bundesliga ins Ziel bringen und erfüllte die Mission. Dort schlitterten die Dresdner jüngst in den Kaller, aber verfallen nicht in Panik: Schmidt bekommt Zeit. Dass er Ziele erfüllen kann, hat der gebürtige Augsburger ja erst im Frühsommer bewiesen.